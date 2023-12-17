Правительство и ГСЧС пересматривают приказ об использовании укрытий

Укрытие в школе. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины вместе с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям инициирует вопрос пересмотра приказа об использовании укрытий. Это происходит после скандала в Киеве, когда детям не разрешили пройти в бомбоубежище во время воздушной тревоги из-за собаки.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.

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Приказ об использовании укрытий

"Хочу анонсировать, что в рамках работы координационного штаба, который заработает в ближайшее время по вопросам защитных сооружений гражданской защиты, мы инициируем вопрос пересмотра данного приказа, который говорит о том, что якобы с животными нельзя спускаться в укрытие", — рассказал заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

По его словам, этот вопрос будет урегулирован.

Ткаченко отметил, что ситуация по стране меняется фундаментально. Он говорит, что это подтверждает его рабочая поездка от Буковины в Харьковскую область.

Напомним, в Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое укрытие, над ними сбили ракету.

Также мы писали, что в Управлении образования Святошинского района в Киеве отреагировали на ситуацию со школьниками, которых не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В ведомстве заявили, что школьники сами отказались уходить, а охранник предлагал им оставить животное в помещении.

Добавим, глава Киевской ГВА Сергей Попко заявил, что недопуск детей к укрытию из-за того, что они были с собакой, недопустим. Все бомбоубежища должны быть свободны для всех киевлян. Однако местная жительница поддержала действия охранника, не пустившего детей с собакой до школьного укрытия. Она отмечает, что у некоторых детей может быть повышена аллергическая реакция.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн проверил столичное бомбоубежище, куда не пустили детей с собакой во время воздушной тревоги, и пообщался с работниками школы, где и находится укрытие.