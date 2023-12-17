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Уряд та ДСНС переглядають наказ щодо використання укриттів

17 грудня 2023 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд та ДСНС переглядають наказ щодо використання укриттів
Укриття у школі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій ініціює питання перегляду наказу щодо використання укриттів. Це відбувається після скандалу у Києві, коли дітям не дозволили пройти в бомбосховище під час повітряної тривоги через собаку.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону.

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Наказ щодо використання укриттів

"Хочу анонсувати, що в рамках роботи координаційного штабу, який запрацює найближчим часом з питань захисних споруд цивільного захисту, ми ініціюємо питання перегляду даного наказу, який говорить про те, що нібито з тваринами не можна спускатися в укриття", — розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

За його словами, це питання буде врегульовано. 

Ткаченко зазначив, що ситуація по країні змінюється фундаментально. Він каже, що це підтверджує його робоча поїздка від Буковини до Харківської області.

Нагадаємо, у Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище, над ними збили ракету. 

Також ми писали, що в Управлінні освіти Святошинського району у Києві відреагували на ситуацію з школярами, яких не пустили в укриття під час повітряної тривоги. У відомстві заявили, що школярі самі відмовилися йти в укриття, а охоронець пропонував їм залишити тварину в приміщенні.

Додамо, очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що недопуск дітей до укриття через те, що вони були з собакою, є неприпустимим. Усі бомбосховища мають бути у вільному доступі для всіх киян. Однак місцева мешканка підтримала дії охоронця, який не пустив дітей з собакою до шкільного укриття. Вона зазначає, що в деяких дітей може бути підвищена алергічна реакція.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн перевірив столичне бомбосховище, куди не пустили дітей з собакою під час повітряної тривоги, та поговорив з працівниками школи, де і знаходиться укриття.

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