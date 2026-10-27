Kyiv City Express. Фото: Укрзализныця

Пока инфраструктура столичного метро и мостов находится на ремонте, Укрзализныця запускает дополнительные рейсы Kyiv City Express. Это должно помочь пассажирам передвигаться по городу на фоне ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

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Дополнительные рейсы Kyiv City Express

"Начинаем уже сегодня вечером. В вечерний час пик назначены 10 дополнительных рейсов, которые будут пересекать оба моста: Дарницкий и Северный. Поезда будут курсировать по полукольцу Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайна и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Первые вечерние поезда будут отправляться со станции Выдубичи в 15:57, а со станции Почайна — в 15:59.

Отправление на станции Выдубичи предусмотрено с пути №3А, а на станциях Дарница и Почайна — с пути №3.

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На станции Березняки поезда по маршруту Выдубичи — Дарница будут прибывать на четвертый путь третьей платформы.

С 28 октября дополнительные поезда будут курсировать как в утренние, так и в вечерние часы. Всего предусмотрено 16 дополнительных рейсов, а благодаря сочетанию регулярных и дополнительных поездов интервал движения Kyiv City Express на полукольце в часы пик составит от 15 минут.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Южному мосту. В результате повреждений ограничено движение автомобилей и метро.

Кроме того, в Киеве усилили работу наземного общественного транспорта из-за роста пассажиропотока на красной ветке метро и перекрытия Южного моста. А сегодня утром на левом берегу столицы фиксировались масштабные пробки.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время эксперты оценивают последствия российской атаки на Южный мост. В КГВА сообщили, что пока невозможно назвать сроки возобновления движения по Южному мосту.