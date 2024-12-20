В Киеве в результате ракетной атаки РФ возникли пожары в трех районах — какие последствия

Тушение пожара в Киеве после ракетного удара. Фото: ГСЧС Киева

Работники ГСЧС завершили тушение пожаров на нескольких объектах в Киеве, возникших в результате российской атаки 20 декабря. Стало известно, сколько техники и спасателей привлекли к ликвидации последствий.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

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Спасательные роботы. Фото: ГСЧС Киева

Павел Петров рассказал, что спасатели работали в Шевченковском районе на месте попадания в административное здание. Там огонь охватил 100 кв. Пока ее уже ликвидировали.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киева

Спасательные работы в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Тушение пожара в Киеве. Фото: ГСЧС

Также спасатели были вовлечены в Печерском районе. Там горел гараж и автомобиль.

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В Голосеевском районе сгорели пять машин, повреждена гащевая труба. Там также ликвидировали пожар в бизнес-центре площадью 60 кв.м, в частности, на 13, 14 и 15 этаже. Продолжается разбор завалов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал количество пострадавших в результате российской атаки на город, есть информация о погибшем человеке. Российская ракетная атака на Киев повлекла за собой серьезные разрушения: поврежден костел Святого Николая, Голосеевский район остался без теплоснабжения.