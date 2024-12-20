У Києві внаслідок ракетної атаки РФ виникли пожежі у трьох районах — які наслідки

В ДСНС повідомили про наслідки російської атаки на Київ
Працівники ДСНС завершили гасіння пожеж на кількох об'єктах у Києві, які виникли внаслідок російської атаки 20 грудня. Стало відомо скільки техніки та рятувальників залучили до ліквідації наслідків.
Про це Новини.LIVE повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 20 грудня
Павло Петров розповів, що рятувальники працювали у Шевченківському районі на місці влучання в адміністративну будівлю. Там вогонь охопив 100 кв.м. Наразі її вже ліквідували.
Також рятувальники були залучені у Печерському районі. Там горів гараж та автомобіль.
У Голосіївському районі згоріло п'ять машин, пошкоджена гащова труба. Там крім того ліквідували пожежу у бізнес-центрі площею 60 кв.м, зокрема, на 13, 14 та 15 поверсі. Триває розбір завалів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок російської атаки на місто, є інформація про загиблу людину. Російська ракетна атака на Київ спричинила серйозні руйнування: пошкоджено костел Святого Миколая, Голосіївський район залишився без теплопостачання.
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