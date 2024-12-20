У Києві внаслідок ракетної атаки РФ виникли пожежі у трьох районах — які наслідки

Гасіння пожежі в Києві після ракетного удару. Фото: ДСНС Києва

Працівники ДСНС завершили гасіння пожеж на кількох об'єктах у Києві, які виникли внаслідок російської атаки 20 грудня. Стало відомо скільки техніки та рятувальників залучили до ліквідації наслідків.

Про це Новини.LIVE повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.

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Рятувальні роботи. Фото: ДСНС Києва

Павло Петров розповів, що рятувальники працювали у Шевченківському районі на місці влучання в адміністративну будівлю. Там вогонь охопив 100 кв.м. Наразі її вже ліквідували.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Києва

Рятувальні роботи у Києві. Фото: ДСНС Києва

Гасіння пожежі у Києві. Фото: ДСНС

Також рятувальники були залучені у Печерському районі. Там горів гараж та автомобіль.

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У Голосіївському районі згоріло п'ять машин, пошкоджена гащова труба. Там крім того ліквідували пожежу у бізнес-центрі площею 60 кв.м, зокрема, на 13, 14 та 15 поверсі. Триває розбір завалів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок російської атаки на місто, є інформація про загиблу людину. Російська ракетна атака на Київ спричинила серйозні руйнування: пошкоджено костел Святого Миколая, Голосіївський район залишився без теплопостачання.