В Киеве авто столкнулось с грузовиком: пострадал водитель
В Киеве на проспекте Красной Калины произошло дорожно-транспортное происшествие вечером в субботу, 6 июня. Авто Audi столкнулось с грузовиком, в результате чего водителя легковушки доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в городе Киеве, передает Новини.LIVE.
ДТП на проспекте Красной Калины
По предварительной информации, водитель авто Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки пострадал, его госпитализировали.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, а также патрульные полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.
Новини.LIVE сообщали, что смертельное ДТП произошло 5 июня в Киеве. 49-летний водитель Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре, из-за чего погибли четыре человека, среди них полицейские, трое пострадали.
Сейчас виновник находится под конвоем. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что водитель имеет 39 нарушений ПДД, среди которых — десятки раз превышение скорости. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года.