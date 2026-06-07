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Главная Киев В Киеве авто столкнулось с грузовиком: пострадал водитель

В Киеве авто столкнулось с грузовиком: пострадал водитель

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 00:18
В Киеве авто столкнулось с грузовиком: пострадал водитель
Автотроща на проспекте Красной Калины в Киеве 6 июня 2026 года. Фото: Главное управление национальной полиции в городе Киеве

В Киеве на проспекте Красной Калины произошло дорожно-транспортное происшествие вечером в субботу, 6 июня. Авто Audi столкнулось с грузовиком, в результате чего водителя легковушки доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в городе Киеве, передает Новини.LIVE.

ДТП на проспекте Красной Калины

По предварительной информации, водитель авто Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки пострадал, его госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, а также патрульные полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Аварія на проспекті Червоної Калини в Києві за участі авто Audi та вантажівки ввечері 6 червня 2026 року
Поврежденное авто в результате ДТП в Киеве, фото: Главное управление национальной полиции в городе Киеве

Новини.LIVE сообщали, что смертельное ДТП произошло 5 июня в Киеве. 49-летний водитель Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре, из-за чего погибли четыре человека, среди них полицейские, трое пострадали.

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Сейчас виновник находится под конвоем. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что водитель имеет 39 нарушений ПДД, среди которых — десятки раз превышение скорости. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года.

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ДТП Киев пострадавшие
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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