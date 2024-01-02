В сетях Киева и области есть повреждения после атаки — энергетики ликвидируют последствия

Ремонтная бригада ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. В настоящее время известно о более 250 тыс. обесточенных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тыс. потребителей, данные уточняются", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что все обесточение связано с боевыми действиями, однако применение графиков отключений не планируется.

Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами Укрэнерго и облэнерго.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

В Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.