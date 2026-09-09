У селі Мила на Київщині досі знаходять гранати й патрони після атаки РФ

Последствия атаки РФ на село Мила Киевской области. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Жители села Мила, расположенного в Бучанском районе Киевской области, рассказали, что после российского удара по предприятию 28 августа на его территории до сих пор остаются боеприпасы. Их остается так много, что люди физически не успевают забирать все.

Об этом журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова узнала во время беседы с местными жителями.

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Что происходит в селе после масштабной детонации

«Вы бы видели, что там творится. Мы сейчас на моем участке, там целая куча патронов. Они никому не интересны, так и лежат», — рассказывает мужчина.

По его словам, часть патронов местные жители собирали в мешки, поскольку их очень много. Но на территории остаётся немало гранат и других боеприпасов.

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На вопрос, продолжают ли местные жители убирать найденные боеприпасы, житель села Мила ответил:

«У нас просто нет сил столько всего убрать».

Что известно о последствиях атаки

Напомним, российская атака произошла вечером 28 августа. Как сообщали Новини.LIVE, около 20:10 на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района упал беспилотник. После удара на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а впоследствии началась детонация. Огонь распространился на частные дома.

В результате трагедии, по официальной информации, погибли 38 человек.

Новини.LIVE сообщали, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в селе Мила было повреждено около 300 объектов. Среди поврежденных объектов — более 200 частных домов и 14 многоквартирных домов. Некоторые жилые здания имеют частичные или незначительные повреждения, тогда как другие были полностью уничтожены.

Специалисты рекомендовали жителям пострадавших территорий снять верхний слой почвы, поскольку в земле могут оставаться опасные обломки и боеприпасы. Самостоятельная уборка таких участков может представлять опасность для людей.

Правоохранители начали досудебное расследование обстоятельств трагедии. Ранее также сообщалось о проверке законности хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия.

Последние новости Киевской области

Новини.LIVE сообщали, что в Киевской области изменят систему ликвидации последствий российских атак. Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко заявил, что в общинах области введут четкие алгоритмы действий, а к работе планируют активнее привлекать волонтеров и общественные организации. Причиной назвали нехватку людей и ресурсов при ликвидации последствий ударов.

Новости.LIVE также писали, что в Борисполе в результате российской атаки 8 августа пострадала двухлетняя девочка. Ребенок получил осколочное ранение глаза, его госпитализировали. По словам руководителя КОВА Тимура Ткаченко, девочка была в сознании.