Грузовик рухнул набок — в Киеве на Окружной дороге произошло ДТП
В Киеве на Окружной дороге во вторник, 30 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате этого на Окружной дороге усложнено движение транспорта.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.
ДТП на Кольцевой 30 апреля
Так, из-за ДТП на Окружной дороге затруднено движение транспорта от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", — отметили в полиции.
Напомним, 26 апреля депутат Броварской РГА в состоянии алкогольного опьянения проехал на красный свет и сбил пешеходов. На ДТП отреагировали в Киевской ОВА, заявив, что депутат Владимир Майбоженко будет уволен.
Позже мэр Броваров рассказал, что состояние пострадавших в результате аварии с участием чиновника РГА оценивается как средней тяжести.
Также мы писали, что Шевченковский суд Киева принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении Владимира Майбоженко на 59 дней.
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