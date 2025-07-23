Коррупция в КГГА — за неделю чиновники получили 10 подозрений

За неделю в КГГА 10 подозрений — детали от депутата
Только за неделю чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА) получили десять подозрений в коррупции. Однако, это еще не все и уже скоро ожидается больше открытых дел.
Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Київський час" 23 июля.
Подозрения в КГГА
Витренко рассказал, что у отдельных директоров департаментов КГГА уже по несколько подозрений, и он называет это позором для киевской власти.
"Это еще не все, но я уверен, что независимые органы, которые борются с коррупцией, в частности, которые обратили внимания на коррупционные сделки в КГГА, будут делать свою работу в рамках действующего законодательства и доведут дела до конца", — сказал депутат.
Кто получил подозрения
Первые две недели июля были очень насыщенными и немало чиновников КГГА получили подозрения в коррупционных схемах, в частности:
- подозрение для 11 человек, которые, по данным прокуратуры, нанесли ущерб столичному бюджету почти на 200 млн грн;
- начальнику управления СКП "Киевтелесервис". Его подозревают в закупке оборудования для интернета по завышенным ценам;
- заместителю гендиректора КП "Информатика". Подозревают в закупке картерного оборудования по завышенным ценам;
- начальнику управления мониторинга Департамента коммунальной собственности КГГА. Подозревают в приватизации коммунальной недвижимости по заниженной стоимости;
- главному инженеру музея Киевская крепость. Подозревают в выплатах за ненадлежащим образом выполненные проектные работы;
- руководителю хора "Киев". Подозревают в служебной халатности;
- руководительнице столичного академтеатра оперетты. Подозревают в служебной халатности при закупке генераторов.
Напомним, экс-чиновника КГГА подозревают в хищении 75 млн соцпомощи. Она предназначалась для паллиативной помощи тяжелобольным в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам".
Также мы писали, что руководительницу КГГА и директора рынка разоблачили на взятке. Правоохранители задержали их во время получения неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.
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