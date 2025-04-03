Владимир Бондаренко может быть уволен во время заседания Киевсовета 3 апреля

Заседание Киевсовета. Фото: скриншот

В четверг, 3 апреля, депутаты Киевского городского совета требуют вынести на голосование вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко на ближайшем пленарном заседании. Ранее со своих должностей были уволены несколько чиновников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Заседание Киевсовета

Во время заседания Киевсовета депутаты заблокировали трибуну. Причиной этого стало игнорирование запроса на голосование по отставке секретаря Бондаренко, который, по расследованию Bihus.Info, фигурирует как один из участников коррупционной схемы хищения столичной земли.

Свои подписи за вынесение на ближайшее пленарное заседание вопроса об отставке Бондаренко поставили 40 депутатов.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко в Telegram заявил, что после расследований по земельным махинациям в столице с должностей в КГГА были уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич

заместитель руководителя КП "Київблагоустрій" Алексей Мушта

заместитель директора КП "Спецжитлофонд" Юрий Леонов.

депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев уволен с должности директора КП "Инженерный центр".

Также, по словам Кличко, фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва Терентьева из депутатов Киевсовета

"Он является подозреваемым в уголовном производстве", — отметил мэр Киева.

Глава столицы добавил, что со своих должностей были уволены и другие чиновники:

директор коммунального предприятия "Київський інститут земельних відносин" Игорь Долинский

директор КП "Спецжитлофонд" Владимир Шарий

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

"Директор коммунального предприятия "Фінансова компанія "Житлоінвест" Виктор Погребной находится на больничном. Как только выйдет — будет уволен", — подытожил Кличко.

Мэр столицы также прокомментировал ситуацию вокруг других должностных лиц, имена которых упоминались в журналистском расследовании.

"О других чиновниках, имена, которые звучали в журналистском расследовании.

У них неопределен процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко — статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. Пока он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседание буду я как городской голова", — сказал Кличко

Напомним, 14 марта секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко написал заявление о временном отстранении от своих обязанностей. Перед этим был организован сбор подписей за отставку Бондаренко.

В феврале НАБУ провело обыски в рамках операции "Чистый город", направленной на выявление коррупционных схем в КГГА.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении уволить нескольких чиновников, которые фигурировали в антикоррупционном расследовании.

Впоследствии журналисты Bihus.Info обнародовали материал, в котором подробно раскрыли механизмы функционирования коррупционной схемы в сфере распределения земельных ресурсов в столице.