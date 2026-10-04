Зеленский и Мерц 4 октября посетили место удара России по НАН в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, посетили место попадания российского дрона в Национальную академию наук в Киеве. Противник нанес удар по объекту с помощью реактивного беспилотника 28 сентября.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский и Мерц на месте российского удара по НАН

В результате российского обстрела Национальной академии наук погибли два человека, ещё семеро получили ранения. Зеленский подчеркнул, что удар был нацелен именно на этот объект и был преднамеренным, поскольку имеются соответствующие видеозаписи. По его словам, российские террористы просто ставили перед собой цель нанести удар по Академии наук и разрушить её. Президент заявил, что это абсолютно ужасная атака.

Зеленский и Мерц у здания НАН, которое атаковали российские оккупанты. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Мы ценим то, что Фридрих Мерц был сегодня с нами здесь, несмотря на воздушную тревогу и совершенно варварских соседей — россиян, которые с самого утра атакуют город. Это важный и мужественный сигнал от канцлера лично и всей Германии. Спасибо, Фридрих", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты с помощью дрона атаковали здания Национальной академии наук Украины в Киеве. В результате попадания произошел пожар. Зеленский призвал мир усилить давление на Россию.

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А начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров рассказал, что спасатели эвакуировали из окон НАН двух человек, которым огонь отрезал путь к выходу. Известно, что в результате удара погибли два человека.

Также Новини.LIVE показали, как выглядит здание Национальной академии наук Украины на следующий день после атаки России.