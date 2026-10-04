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Главная Киев Зеленский и Мерц посетили место попадания дрона РФ по НАН в Киеве

Зеленский и Мерц посетили место попадания дрона РФ по НАН в Киеве

Ua ru
4 октября 2026 14:55
Зеленский и Мерц 4 октября посетили место удара России по НАН в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, посетили место попадания российского дрона в Национальную академию наук в Киеве. Противник нанес удар по объекту с помощью реактивного беспилотника 28 сентября.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский и Мерц на месте российского удара по НАН

В результате российского обстрела Национальной академии наук погибли два человека, ещё семеро получили ранения. Зеленский подчеркнул, что удар был нацелен именно на этот объект и был преднамеренным, поскольку имеются соответствующие видеозаписи. По его словам, российские террористы просто ставили перед собой цель нанести удар по Академии наук и разрушить её. Президент заявил, что это абсолютно ужасная атака.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленский и Мерц у здания НАН, которое атаковали российские оккупанты. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Мы ценим то, что Фридрих Мерц был сегодня с нами здесь, несмотря на воздушную тревогу и совершенно варварских соседей — россиян, которые с самого утра атакуют город. Это важный и мужественный сигнал от канцлера лично и всей Германии. Спасибо, Фридрих", — добавил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября российские оккупанты с помощью дрона атаковали здания Национальной академии наук Украины в Киеве. В результате попадания произошел пожар. Зеленский призвал мир усилить давление на Россию.

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А начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в Киеве Павел Петров рассказал, что спасатели эвакуировали из окон НАН двух человек, которым огонь отрезал путь к выходу. Известно, что в результате удара погибли два человека.

Также Новини.LIVE показали, как выглядит здание Национальной академии наук Украины на следующий день после атаки России.

Владимир Зеленский Киев Германия Украина обстрелы Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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