Стало известно, в какой стране находится Комарницкий

Денис Комарницкий в Вене. Фото: скриншот из видео

Бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в организации и руководстве преступной группировкой по присвоению земель в столице, в марте выехал за границу. Журналисты выяснили, что сейчас он находится в Вене.

Об этом сообщает УП в расследовании.

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Комарницкий выехал за границу

Журналист УП Михаил Ткач нашел экс-депутата в Вене, однако тот отказался дать комментарий и обвинил его в шпионаже. В то же время Комарницкий отрицает обвинения в свой адрес и заявил о политическом преследовании, а расследование НАБУ и записи из офиса назвал "фейковыми новостями".

Бывший чиновник отметил, что ответит на вопрос журналиста позже и дал номер телефона.

"Дело, которое вы хотите обсуждать, является политическим и используется для политического давления на меня, как на адвоката, и думаю, что вам это известно. Предыдущие публикации СМИ имели откровенно манипулятивный характер. Я готов к цивилизованному диалогу. Поэтому мое предложение к вам — присылайте все вопросы, которые вас интересуют, и мы обязательно поговорим", — написал он.

Но через неделю Комарницкий отказался встретиться со съемочной группой издания и ответил на вопросы только через четыре дня. Он обвинил правоохранителей в "заангажированности" и рассказал, что предоставляет только консультации и правовую поддержку клиентов.

Как пишет УП со ссылкой на источники, сначала Комарницкий скрывался от следствия в Киеве, потом поехал в область, а дальше оказался в Румынии, хотя официально не было зафиксировано пересечение границы.

Напомним, в феврале у Комарницкого провели обыски по делу о присвоении земель в Киеве. Впоследствии НАБУ объявило его в розыск.

Директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии Новини.LIVE отметил, что Комарницкий, на тот момент находился в Украине.

В расследовании Bihus.Info говорится, что группировку, которая занималась завладением землей в Киеве, возглавлял Денис Комарницкий.