С потолка течет вода — в Киеве подтопило еще одну станцию метро

Подтопление на станции метро "Выдубичи". Фото: скриншот

В Киеве подтопило еще одну станцию метро. На этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE в понедельник, 4 марта.

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Подтопление станции метро "Выдубичи"

Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

Очевидцы засняли, как на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода. При этом, она капает с такой интенсивностью, что на платформе уже образовалась лужа.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда в столице подтапливаются станции метро. Недавно из-за этого закрыли шесть станций метро из-за срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Поезда будут курсировать от станции "Героев Днепра" до станции "Лыбидская".

Напомним, КГГА приняла решение запустить 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.

Ранее депутаты Киевского городского совета от партии ВИталия Кличко отказались посещать аварийный участок метро столицы для выяснения причин аварии.

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что полноценное восстановление аварийной ветки метро может произойти до конца лета 2024 года.