Депутаты от партии Кличко не пойдут на оценку аварийной ветки метро — детали

Один из проблемных участков тоннеля станции метро "Демеевская". Фото: Новини.LIVE

Депутаты горсовета Киева от партии столичного председателя Виталия Кличко отказались в составе спецкомиссии от органа власти посещать аварийный участок метро Киева для выяснения причин аварии в подземке. Свои поступки они аргументируют необходимостью изучать документацию, полученную от метрополитена.

Об этом сообщает " Информатор ".

Депутаты Кличко саботируют восстановление тоннеля метро

Как сообщается, из-за угрозы перевода в аварийный режим станции метро "Героев Днепра", нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко призвал провести выездное заседание спецкомиссии, чтобы оценить наличие рисков. Заседание приняли провести ночью в пятницу, чтобы не мешать движению электропоездов, и ознакомиться с данными спецжурнала, в который вносятся показатели состояния перегонных тоннелей.

Однако подавляющее большинство членов комиссии от фракции "Удар" не дали согласие на такое позднее заседание или проигнорировали Витренко. Глава комиссии, нардеп от "Евросолидарности" Александр Тимченко заявил, что заседание будет "имитацией деятельности", в то время как первоочередная задача — изучить предоставленные комиссии документы от метрополитена.

Пост Тимченко. Источник: Facebook

"Некоторые из коллег говорят о том, что не нужно сидеть в кабинете и изучать документацию, а надо ездить и осматривать станции и тоннели метро. Я за все возможные методы изучения проблемы, но если есть предложения, то нужна конкретика: где именно делаем обследование да что планируем там увидеть? К сожалению, этой конкретики от коллег нет", — пишет Тимченко в Facebook.

В Киевсовете возмущены халатностью коллег

По мнению Витренко, столичные власти устраивают саботаж работе комиссии. Он акцентировал, что в ее составе находятся нардепы "провластных" политсил, проявляющих халатность относительно публичного информирования о том, что установила комиссия.

"Мои коллеги превратились в кабинетных депутатов - от изучения ситуации их защищает количество документов. А идти к людям, спускаться на станции и в тоннеле они не хотят - я несколько раз пытался их пригласить, инициировал выездное заседание, но видим, что коллеги слабо реагируют на мои обращения", — отметил Витренко в эфире одного из телеканалов.

В составе комиссии находятся следующие нардепы:

Дмитрий Белоцерковец и Михаил Ищенко ("Удар");

Александр Тимченко и Виктория Пташник ("Евросолидарность");

Игорь Галайчук ("Батьківщина");

Вадим Иванченко ("Единство");

Тарас Козак ("Голос").

"ЕС" и УДАР действительно преобладают в списке комиссии, и, по желанию, могли бы устроить выездное заседание. Однако, как заявил изданию один из нардепов, на предыдущем заседании и самого Витренко не было — он присутствовал онлайн.

Авария в киевском метро — что известно

Напомним, ранее в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". На опубликованных в сети кадрах стало понятно, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Мэр столицы Виталий Кличко вышел в срочный прямой эфир со станции метро "Демеевская", однако при включении, комментируя ремонтные работы, не смог подобрать слова.

В то же время КГГА приняла решение запустить 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро. Однако впоследствии установили, что это решение неэффективно из-за постоянных пробок в столице и простой во время воздушных тревог.

Дополнительно выяснилось, что при принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка, в то время как миллиарды гривен направили на дороги. Зато под потоп попала станция метро "Вырлица".

Впоследствии столичный глава рассказал, что полноценное восстановление аварийной ветки метро может произойти до конца лета этого года.