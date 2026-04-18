Стрілянина у Києві: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці на місці стрілянини у Києві.

Як повідомили у прокуратурі, за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва розпочато кримінальне провадження. Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, який призвів до загибелі людей.

Стрілянину у Києві та захоплення заручників прокуратура кваліфікувала як терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Особу нападника вдалося встановити. Це чоловік 1968 року народження. Під час вчинення теракту він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей. Серед жертв терориста — ціла сім'я. Чоловік помер на місці події, а жінка від отриманих поранень — в медичному закладі. Їхній син 2015 року народження наразі перебуває в лікарні із вогнепальним пораненням. Йому надають необхідну допомогу.

Досудове розслідування здійснює Київська міська прокуратура. СБУ та Нацполіція вживають усіх необхідних заходів, аби з'ясувати обставини та мотиви вчинення злочину.

Як повідомляли Новини.LIVE, нападник відкрив стрілянину на вулиці у Києві 18 квітня. Після цього чоловік забарикадувався в супермаркеті та взяв людей у заручники. В магазині також пролунали постріли.

Спецпризначенці почали штурм, аби затримати зловмисника. З ним також близько 40 хвилин вели переговори, однак чоловік не йшов на контакт з правоохоронцями. Зрештою нападника ліквідували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок дій нападника загинули шестеро людей. Щонайменше 15 — отримали поранення. Місцева жителька Ганна Миколаївна розповіла, що чоловік, який влаштував стрілянину та вбив декількох людей, жив один.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нападник був родом з Росії. Тривалий час він проживав у Донецькій області. За словами глави держави, наразі встановлюють мотиви злочину.