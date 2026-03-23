Теракт в Буче: подозреваемый заявил, что его шантажировали убийством матери
Дата публикации 23 марта 2026 14:35
Подозреваемый в теракте в Буче Киевской области рассказал, что российские спецслужбы шантажировали его убийством матерей. Там свердживали, что ведут наблюдение за ней с дрона. Юношу завербовали через компьютерную игру.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.
Читайте также:
21-летний задержанный рассказал правоохранителям, что познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Впоследствии он начал шантажировать парня, утверждая, что ведет наблюдение за его матерью с дрона, и требовал заложить взрывчатку, чтобы она осталась живой.
