Теракт в Буче: подозреваемый заявил, что его шантажировали убийством матери

Подозреваемый в теракте в Буче Киевской области рассказал, что российские спецслужбы шантажировали его убийством матерей. Там свердживали, что ведут наблюдение за ней с дрона. Юношу завербовали через компьютерную игру.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

Читайте также:

Подозреваемый в теракте заявил о шантаже

21-летний задержанный рассказал правоохранителям, что познакомился с неизвестным через компьютерную игру. Впоследствии он начал шантажировать парня, утверждая, что ведет наблюдение за его матерью с дрона, и требовал заложить взрывчатку, чтобы она осталась живой.

