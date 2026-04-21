Адвокат: поліцейським Києва обрали надто жорсткі запобіжні заходи

Адвокат та Михайло Дробницький. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Адвокат поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня, вважає, що запобіжні заходи правоохоронцям надмірно жорсткі. За його словами, буде подаватися апеляція.

Про це адвокат повідомив у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету у вівторок, 21 квітня.

Запобіжні заходи поліцейським

"Надмірно жорсткий запобіжний захист застосовано за своїми особистими характеристиками, за способом життя, за попередньою біографією, обидві особи не заслуговували тримання під вартою", — наголосив адвокат.

За його словами, нічого не сталося страшного, якби їм застосували домашні арешти, навіть цілодобові. Він стверджує, що це не ті особи, яких потрібно тримати під вартою.

Адвокат каже, що стосовно фактажу, то ситуація може мати інший вигляд, коли відбудеться повне розслідування. За його словами, на стадії обрання запобіжного заходу стандарти зовсім інші.

Журналіст запитав, чому було обрано таке суворе покарання:

"Це моя думка не тільки як професіонала, а як і пересічного громадянина, через суспільний резонанс. Не кожен день в Києві вбивають сімох людей, поранені ще кілька людей. Але я хочу, щоб ви одразу розуміли, обидва поліцейських моїх підзахисних, вони теж жертви цього терористичного акту. В них стріляли, на них вивчений замах".

Адвокат вважає, що надалі ще буде надана правова оцінка саме цьому аспекту справи. Він повідомив, що подасть апеляційну скаргу та не виключає внесення застави у 266 тис. грн, якщо вдасться зібрати кошти.

"Але ж на цій стадії апеляційна скарга оцінює не тільки ризики, це стосується мʼякого чи жорсткого запобіжного заходу, але й обґрунтованості підозри. Я сподіваюся, що в апеляційному суді мої доводи стосовно необґрунтованості підозри будуть почуті", — додав адвокат.

Як писали Новини.LIVE, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних залишили місце стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Після цього керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Згодом його призначили радником голови Національної поліції України.

Народна депутатка Юлія Яцик заявила про намір ініціювати звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського після дій правоохоронців під час теракту.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності перегляду протоколів реагування, підготовки поліцейських і правил застосування зброї.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що двом поліцейським оголошено підозри. Клименко назвав їхні дії "великим соромом", зазначивши, що вони були психологічно не готові до реальної стрілянини.

А сьогодні суд обрав запобіжні заходи для Ганни Дудіної та Михайла Дробницького — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 266 тис. грн. Крім того, Дудіна повідомила, що наразі у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%.