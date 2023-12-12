Длинные очереди в метро — как живут киевляне после закрытия станций
Утром 12 декабря на станции метро "Лыбидская" в Киеве снова образовались огромные очереди. Из-за закрытия шести станций на "синей" ветке метрополитена в столице проходит настоящий транспортный коллапс.
Что сейчас происходит в метро и какие очереди узнали Новини.LIVE
Что происходит в метро в Киеве
После закрытия шести станций метро 8 декабря на станции "Лыбидская" образовался настоящий коллапс. Уже несколько дней утром там длинные очереди, а все поезда переполнены.
Из-за затопления не работают следующие станции:
- "Демеевская",
- "Голосеевская",
- "Васильковская",
- "Выставочный центр",
- "Ипподром",
- "Теремки".
Метро временно курсирует между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".
-
Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
-
Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Что известно о закрытии метро
Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.
После этого в КГГА сообщили, что взамен закрытых станций метро по городу будет курсировать дублирующий наземный транспорт, в том числе в столице запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.
Однако со временем начали распространяться новости, что муниципальный транспорт от Виталия Кличко не помог в разрешении ситуации с закрытием метро в Голосеевском районе. Он стал неэффективным из-за постоянных пробок в столице и простой во время воздушных тревог.
Поэтому в киевском метрополитене разрабатывают вариант запуска челночного движения неповрежденным тоннелем на участке между станциями "Лыбидская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.
Напомним, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.
Читайте Новини.LIVE!