Длинные очереди в метро — как живут киевляне после закрытия станций

Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Утром 12 декабря на станции метро "Лыбидская" в Киеве снова образовались огромные очереди. Из-за закрытия шести станций на "синей" ветке метрополитена в столице проходит настоящий транспортный коллапс.

Что сейчас происходит в метро и какие очереди узнали Новини.LIVE

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Что происходит в метро в Киеве

После закрытия шести станций метро 8 декабря на станции "Лыбидская" образовался настоящий коллапс. Уже несколько дней утром там длинные очереди, а все поезда переполнены.

Из-за затопления не работают следующие станции:

"Демеевская",

"Голосеевская",

"Васильковская",

"Выставочный центр",

"Ипподром",

"Теремки".

Метро временно курсирует между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Очереди у метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE 1/3 _ 3

Что известно о закрытии метро

Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.

После этого в КГГА сообщили, что взамен закрытых станций метро по городу будет курсировать дублирующий наземный транспорт, в том числе в столице запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.

Однако со временем начали распространяться новости, что муниципальный транспорт от Виталия Кличко не помог в разрешении ситуации с закрытием метро в Голосеевском районе. Он стал неэффективным из-за постоянных пробок в столице и простой во время воздушных тревог.

Поэтому в киевском метрополитене разрабатывают вариант запуска челночного движения неповрежденным тоннелем на участке между станциями "Лыбидская" и "Теремки". Поезд будет двигаться в обе стороны по одному пути без оборота в конечных пунктах.

Напомним, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции "Контрактовая площадь". В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.