Зруйнований російською ракетою будинок у Києві 8 липня — фоторепортаж Новини.LIVE

Будинок після обстрілу в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Житлова п'ятиповерхівка в Шевченківському районі Києва на вулиці Сальського, що на Сирці, де 8 липня російська ракета повністю знищила один з під'їздів та вбила 13 людей, зокрема п'ятьох дітей. В адміністрації Шевченківського району вважають, що відновити будинок можливо, проте відбудова триватиме не менш ніж рік.

На місці ракетного удару в середу, 24 липня, побували Новини.LIVE.

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Будинок в Шевченківському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

Будинок на Сирці — чи підлягає відновленню

Про стан будівлі розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Поповцев, пише LIGA.net.

У житловому будинку на Сирці у Києві планується проведення інструментального обстеження тримальних конструкцій, щоб зрозуміти, як можна буде відновити будинок.

Наслідки обстрілу Шевченківського району Києва. Фото: Новини.LIVE

"Найкращий варіант — це відновити повністю з четвертим і п'ятим під'їздами. Оптимальний і оптимістичний — відновити три під'їзди. Тобто от ми бачимо: тут було п'ять під'їздів, відновимо три, а житло і майно мешканців четвертого і п'ятого під'їзду будуть вважатися знищеними внаслідок збройної агресії", — сказав Поповцев.

Вибиті шибки у будинку на Сирці. Фото: Новини.LIVE

За словами Поповцева, люди мають право скористатися державною програмою єОселя та отримати сертифікат на придбання нового житла.

Як вважають в Шевченківській райадміністрації, відновлення будинку може тривати не менш ніж рік.

Стан будинку на Сирці. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований 8 липня будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Києва 8 липня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у понеділок зранку, 8 липня, у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Внаслідок ракетних ударів по Києву загинуло 34 людини. У п'ятиповерхівці на вулиці Сальського, що на Сирці, під час російської ракетної атаки на столицю загинули 13 людей, з них п'ятеро дітей.

Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.