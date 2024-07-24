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Фоторепортаж с разбитого ракетой дома в Киеве на Сырце — какова его судьба и что обещают жителям

24 июля 2024 14:53
Галина Шподарева - редактор
Разрушенный российской ракетой дом в Киеве 8 июля — фоторепортаж Новини.LIVE
Дом после обстрелов в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
Галина Шподарева - редактор

Жилая пятиэтажка в Шевченковском районе Киева на улице  Сальского на Сырце, где 8 июля российская ракета полностью уничтожила один из подъездов и убила 13 человек, в том числе пятерых детей. В администрации Шевченковского района считают, что восстановить дом возможно, однако восстановление продлится не менее года. На месте ракетного удара побывали Новини.LIVE. 

На месте ракетного удара в среду, 24 июля, побывали Новини.LIVE.

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Дом в Шевченковском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Дом на Сырце — подлежит ли восстановлению

О состоянии здания сообщил временный исполняющий обязанности главы Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев, пишет LIGA.net.

В жилом доме Сырца в Киеве планируется проведение инструментального обследования держательных конструкций, чтобы понять, как можно будет восстановить дом.

Фоторепортаж с уничтоженного ракетой дома в Киеве на Сырце — какова его судьба и обещают жителям - фото 2
Последствия обстрелов Шевченковского района Киева. Фото: Новини.LIVE

"Лучший вариант — это восстановить полностью с четвертым и пятым подъездами. Оптимальный и оптимистичный — восстановить три подъезда. То есть вот мы видим: здесь было пять подъездов, восстановим три, а жилье и имущество жителей четвертого" и пятого подъезда будут считаться уничтоженными в результате вооруженной агрессии", — сказал Поповцев.

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Выбитые стекла в доме на Сырце. Фото: Новини.LIVE

По словам Поповцева, люди имеют право воспользоваться государственной программой єОселя и получить сертификат на приобретение нового жилья.

Как считают в Шевченковской райадминистрации, восстановление дома может длиться не менее года.

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Состояние дома на Сырце. Фото: Новини.LIVE
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Последствия обстрелов Киева 8 июля. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в понедельник утром, 8 июля, в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. В результате ракетных ударов по Киеву погибли 34 человека. В пятиэтажке на улице Сальского, что на Сырце, во время российской ракетной атаки на столицу погибли 13 человек, из них пятеро детей.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Киев война обстрелы строительство война в Украине жертвы ракетный удар погибшие

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