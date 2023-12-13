Ермак рассказал, какими ракетами РФ могла наносить удары по Киеву

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Для сегодняшнего ночного удара по Киеву россияне могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400. Все вражеские цели удалось уничтожить украинской ПВО, но в результате падения обломков в столице немало разрушений.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак рассказал, что удары по Киеву россияне могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400.

Кроме того, ранее он отмечал, что украинские бойцы уничтожили все вражеские цели, летевшие на Киев.

"Эффективность западного оружия в руках украинских воинов не подвергается сомнению. Но есть пострадавшие в результате падения обломков российских ракет, горели дома. По Киеву бьют баллистикой. Ответ за такие действия найдет этих террористов, иначе не будет", — сказал руководитель ОП.

Он добавил, что главная цель РФ — объекты критической инфраструктуры, но "Украина всегда дает сдачи, ведь демократия также должна быть с кулаками в противостоянии с автократическим злом".

Что известно о ракетах 48Н6

Как известно, ракета 48Н6 способна наносить удар в радиусе до 200 км. Они летят по баллистической траектории, поэтому их сложно вовремя выявить и на реагирование достаточно мало времени.

Эта ракета и ее модернизированные версии имеют полуактивную головку самонаведения и дальности уничтожения воздушных целей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М и 250 км для 48Н6ДМ. Вес боевой части составляет 145, 150 и 180 кг соответственно.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате атаки предварительно есть попадание на территории одной из столичных больниц. Впоследствии в МВД показали последствия с места падения обломков и рассказали о разрушении.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека, 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы.

Кроме того, в Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.