"Хто кого захищає?": на місці теракту у Києві замалювали напис

Міце теракту у Києві.

У вівторок вранці, 21 квітня, на місці теракту у Києві з’явився напис "Хто кого захищає?". Це сталося на тлі скандалу щодо втечі поліціянтів з місця стрілянини. Однак згодом цей напис оперативно замалювали.

Про це з місця події інформує журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Замальований напис на місці теракту у Києві.

У Києві на місці теракту замалювали напис "Хто кого захищає?"

Сьогодні вранці, 21 квітня, у Києві на місці теракту в Голосіївському районі з’явився напис "Хто кого захищає?". Втім, його швидко зафарбували комунальні служби.

За словами журналіста Новини.LIVE, після трагедії район поступово повертається до звичного життя: супермаркет "Велмарт", що розташований неподалік місця події, вже відновив роботу та приймає відвідувачів.

Водночас поряд із місцем теракту формується меморіал. Містяни приносять квіти, лампадки та іграшки, вшановуючи пам’ять загиблих і висловлюючи підтримку родинам жертв.

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва стався теракт. Внаслідок стрілянини загинуло семеро людей. Ще низку мешканців столиці було поранено.

Новини.LIVE писали, що згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що теракту в Київ 18 квітня передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом. За його словами, під час чергової сварки біля під’їзду чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї, після чого повернувся до квартири, взяв карабін і підпалив житло.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Клименко розкритикував дії двох патрульних під час теракту в Київ 18 квітня, назвавши їхні дії неприйнятними. За його словами, поліціянти виїхали на звичайний виклик про хуліганство і не були готові до реальної збройної атаки. Пізніше вони дізналися про стрілянину та поранених уже дорогою, однак, зафіксовано, що під час події залишили на місці пораненого хлопчика і втекли.