Главная Киев "Кто кого защищает?": на месте теракта в Киеве зарисовали надпись

"Кто кого защищает?": на месте теракта в Киеве зарисовали надпись

Дата публикации 21 апреля 2026 13:37
Место теракта в Киеве. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Во вторник утром, 21 апреля, на месте теракта в Киеве появилась надпись "Кто кого защищает?". Это произошло на фоне скандала относительно бегства полицейских с места стрельбы. Однако впоследствии эту надпись оперативно зарисовали.

Об этом с места происшествия информирует журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Місце теракту у Києві
Зарисованная надпись на месте теракта в Киеве, фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Сегодня утром, 21 апреля, в Киеве на месте теракта в Голосеевском районе появилась надпись "Кто кого защищает?". Впрочем, ее быстро закрасили коммунальные службы.

По словам журналиста Новини.LIVE, после трагедии район постепенно возвращается к привычной жизни: супермаркет "Велмарт", расположенный недалеко от места происшествия, уже возобновил работу и принимает посетителей.

В то же время рядом с местом теракта формируется мемориал. Горожане приносят цветы, лампадки и игрушки, почтив память погибших и выражая поддержку семьям жертв.

Новини.LIVE информировали, что в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева произошел теракт. В результате стрельбы погибли семь человек. Еще ряд жителей столицы были ранены.

Новини.LIVE писали, что впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что теракту в Киев 18 апреля предшествовал длительный бытовой конфликт между стрелком и его соседом. По его словам, во время очередной ссоры у подъезда мужчина открыл огонь из травматического оружия, после чего вернулся в квартиру, взял карабин и поджег жилье.

Также Новини.LIVE сообщали, что Клименко раскритиковал действия двух патрульных во время теракта в Киев 18 апреля, назвав их действия неприемлемыми. По его словам, полицейские выехали на обычный вызов о хулиганстве и не были готовы к реальной вооруженной атаке. Позже они узнали о стрельбе и раненых уже по дороге, однако, зафиксировано, что во время происшествия оставили на месте раненого мальчика и убежали.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
