Прогноз погоди в Києві на завтра 19 квітня

Дівчата гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві завтра, 19 квітня, очікується з невеликою хмарністю. Водночас синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до +12 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві на 19 квітня

Упродовж дня на небі місцями з’являтимуться окремі хмари, які не матимуть помітного впливу на загальну погоду. Упродовж доби опадів не передбачається.

Погода в Україні 19 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі буде близько +5 °С, а вдень — +12 °С. Вітер очікується північного напрямку зі швидкістю 4-5 метри на секунду.

Крім того, вологість повітря становитиме близько 66%, тому надмірної сирості не буде.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, 18 квітня в Дніпровському районі столиці фіксувалися перебої з електропостачанням через пожежу на підстанції.

Крім того, сьогодні у Києві сталася смертельна стрілянина у Голосіївському районі. Чоловік 1968 року народження хаотично вбивав людей та забарикадувався у супермаркеті разом із заручниками. Правоохоронці після переговорів, на які зловмисник не реагував, ліквідували стрільця. Наразі відомо про шістьох загиблих. А український лідер зазначив, що нападник був родом з Росії. Трагедію кваліфікували як терористичний акт, який призвів до загибелі людей.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Київського часу" висловився про ситуацію з теплотрасами у Києві. За його словами, наразі потрібно замінити близько 500 км.