Прогноз погоды в Киеве на завтра 19 апреля

Погода в Киеве завтра, 19 апреля, ожидается с небольшой облачностью. В то же время синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем повысится до +12 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве на 19 апреля

В течение дня на небе местами будут появляться отдельные облака, которые не будут иметь заметного влияния на общую погоду. В течение суток осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет около +5 °С, а днем — +12 °С. Ветер ожидается северного направления со скоростью 4-5 метра в секунду.

Кроме того, влажность воздуха составит около 66%, поэтому чрезмерной сырости не будет.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГГА, 18 апреля в Днепровском районе столицы фиксировались перебои с электроснабжением из-за пожара на подстанции.

Кроме того, сегодня в Киеве произошла смертельная стрельба в Голосеевском районе. Мужчина 1968 года рождения хаотично убивал людей и забаррикадировался в супермаркете вместе с заложниками. Правоохранители после переговоров, на которые злоумышленник не реагировал, ликвидировали стрелка. Сейчас известно о шести погибших. А украинский лидер отметил, что нападавший был родом из России. Трагедию квалифицировали как террористический акт, который привел к гибели людей.

Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Київського часу" высказался о ситуации с теплотрассами в Киеве. По его словам, сейчас нужно заменить около 500 км.