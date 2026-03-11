Вбивство підлітка у фунікулері — засуджений Косов заперечив умисний мотив

Апеляційний суд щодо вбивства підлітка у фунікулері. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

У середу, 11 березня, у Київському апеляційному суді розглянули справу ексспівробітника УДО Артема Косова. Його засудили до довічного позбавлення волі за вбивство підлітка у фунікулері, однак чоловік вирішив оскаржити вирок.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Що каже засуджений про вбивство

Косов стверджує, що не бачив, як загинув Максим Матерухін. За його словами, під час конфлікту обидва впали на сходи біля фунікулера.

"Куди впав загиблий я не бачив, тому що мене почали бити і це підтверджує судово-медична експертиза", — зазначив у суді Косов.

Водночас прокуратура наполягає, що нападник діяв свідомо та добре розумів наслідки. Крім того, як зазначив генпрокурор Руслан Кравченко, спроби нападника зупинити кровотечу у загиблого були лише цинічним наміром уникнути відповідальності.

"Косов, враховуючи його життєвий та службовий досвід, побачивши наявні ушкодження та накладаючи джгут на шию Максиму Матерухіну розумів і зараз також розуміє, що потерпілий на той час вже був мертвий", — зазначив Кравченко.

Прокуратура вимагає, аби вирок залишили без змін. Наступне засідання суду відбудеться 25 березня.

Що відомо про вбивство підлітка у фунікулері

Вбивство сталося 7 квітня 2024 року у київському фунікулері. Ексспівробітник УДО Артем Косов штовхнув підлітка Максима Матерухіна на вікно під час суперечки. Хлопець розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Косов був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Співробітника УДО затримали. В управлінні державної охорони заявили про співпрацю зі слідством. Там наголосили, що не виправдовують військовослужбовця.

У вересні 2025 року Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок Косову. Його визнали винним у вбивстві Максима Матерухіна. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

Водночас Косов заявив, що не згоден з таким рішенням суду. Він подав апеляційну скаргу.