Главная Киев Косов заявил, что убийство подростка случилось по неосторожности

Косов заявил, что убийство подростка случилось по неосторожности

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 19:30
Убийство подростка в фуникулере — Косов заявил о неосторожности
Апелляционный суд по убийству подростка в фуникулере. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

В Киевском апелляционном суде в среду, 11 марта, рассмотрели дело экс-сотрудника УДО Артема Косова, которому вынесли приговор за убийство подростка в фуникулере — пожизненное заключение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Что говорит осужденный об убийстве

Косов утверждает, что не видел, как погиб Максим Матерухин. По его словам, во время конфликта оба упали на лестницу возле фуникулера.

"Куда упал погибший я не видел, потому что меня начали бить и это подтверждает судебно-медицинская экспертиза", — отметил в суде Косов.

В то же время прокуратура настаивает, что нападавший действовал сознательно и хорошо понимал последствия. Кроме того, как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, попытки нападавшего остановить кровотечение у погибшего были лишь циничным намерением избежать ответственности.

"Косов, учитывая его жизненный и служебный опыт, увидев имеющиеся повреждения и накладывая жгут на шею Максиму Матерухину понимал и сейчас также понимает, что потерпевший в то время уже был мертв", — отметил Кравченко.

Прокуратура требует, чтобы приговор оставили без изменений. Следующее заседание суда состоится 25 марта.

Что известно об убийстве подростка в фуникулере

Убийство произошло 7 апреля 2024 года в киевском фуникулере. Экс-сотрудник УГО Артем Косов толкнул подростка Максима Матерухина на окно во время спора. Парень разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Косов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудника УГО задержали. В управлении государственной охраны заявили о сотрудничестве со следствием. Там отметили, что не оправдывают военнослужащего.

В сентябре 2025 года Шевченковский районный суд Киева огласил приговор Косову. Его признали виновным в убийстве Максима Матерухина. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

В то же время Косов заявил, что не согласен с таким решением суда. Он подал апелляционную жалобу.

суд правосудие убийство Криминал осужденные
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
