В Киевском апелляционном суде в среду, 11 марта, рассмотрели дело экс-сотрудника УДО Артема Косова, которому вынесли приговор за убийство подростка в фуникулере — пожизненное заключение.

Что говорит осужденный об убийстве

Косов утверждает, что не видел, как погиб Максим Матерухин. По его словам, во время конфликта оба упали на лестницу возле фуникулера.

"Куда упал погибший я не видел, потому что меня начали бить и это подтверждает судебно-медицинская экспертиза", — отметил в суде Косов.

В то же время прокуратура настаивает, что нападавший действовал сознательно и хорошо понимал последствия. Кроме того, как отметил генпрокурор Руслан Кравченко, попытки нападавшего остановить кровотечение у погибшего были лишь циничным намерением избежать ответственности.

"Косов, учитывая его жизненный и служебный опыт, увидев имеющиеся повреждения и накладывая жгут на шею Максиму Матерухину понимал и сейчас также понимает, что потерпевший в то время уже был мертв", — отметил Кравченко.

Прокуратура требует, чтобы приговор оставили без изменений. Следующее заседание суда состоится 25 марта.

Что известно об убийстве подростка в фуникулере

Убийство произошло 7 апреля 2024 года в киевском фуникулере. Экс-сотрудник УГО Артем Косов толкнул подростка Максима Матерухина на окно во время спора. Парень разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Косов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудника УГО задержали. В управлении государственной охраны заявили о сотрудничестве со следствием. Там отметили, что не оправдывают военнослужащего.

В сентябре 2025 года Шевченковский районный суд Киева огласил приговор Косову. Его признали виновным в убийстве Максима Матерухина. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

В то же время Косов заявил, что не согласен с таким решением суда. Он подал апелляционную жалобу.