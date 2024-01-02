Кулеба отреагировал на ракетные обстрелы Киева и призвал международных партнеров действовать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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"Сегодня был нанесен уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена, люди, в том числе дети, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят эту атаку и примут решительные меры", — призвал дипломат.

Что должно сделать международное сообщество для помощи Украине

По его словам, другие страны должны сделать пять шагов уже сейчас, а именно:

ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО и боеприпасов;

предоставить нашему государству боевые дроны всех видов;

предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия 300 км+;

согласовать использование замороженных активов РФ для того, чтобы помочь Украине;

приостановить работу российских дипломатов в столицах стран и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", — подчеркнул Кулеба.

Скриншот сообщения из X Дмитрия Кулебы

Ракетная атака на Киев 2 января — что известно

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

В свою очередь в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. В настоящее время известно о более 250 тыс. обесточенных потребителей.