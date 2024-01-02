Нацполиция показала первые минуты после удара по дому в Киеве

Спасатели извлекают пострадавшего из дома. Фото: Telegram/Игорь Клименко

Россия атаковала Киев ракетами разных типов утром 2 января. В результате ударов зафиксированы повреждения в ряде районов столицы.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Атака на Киев 2 января

"За почти 6 часов воздушной тревоги, враг запустил на столицу Украины около полутора десятков "Шахедов", вслед за ними — группами и волнами крылатые ракеты и "Кинжалы", — рассказал правоохранитель.



Так, в результате массированной ракетной атаки в разных районах города повреждены частные и многоквартирные дома, АЗС, торговые и складские помещения, предприятия и автомобили. Есть потерпевшие и погибшие.



По словам Белошицкого, полиция вместе с экстренными службами работает в местах падения обломков от вражеских ракет.

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

Также стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.