У Подільському районі під час атаки згоріло близько десятка автомобілів — відео наслідків
Росія атакувала Київ ракетами різного типу вранці 2 січня. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у низці столичних районів, зокрема й у Подільському.
Кадри з місця події показала кореспондентка Новини.LIVE.
Ракетна атака на Київ 2 січня
Так, на кадрах видно, що через ворожу ракетну атаку уламки влучили в об'єкт інфраструктури та газову трубу в Подільському районі.
Внаслідок цього сталося займання близько десятка автомобілів, що були припарковані поруч.
Наразі пожежу ліквідували спецслужби.
Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
У Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Неподалік зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.
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