У Подільському районі під час атаки згоріло близько десятка автомобілів — відео наслідків

Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: Новини.LIVE

Росія атакувала Київ ракетами різного типу вранці 2 січня. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у низці столичних районів, зокрема й у Подільському.

Кадри з місця події показала кореспондентка Новини.LIVE.

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Так, на кадрах видно, що через ворожу ракетну атаку уламки влучили в об'єкт інфраструктури та газову трубу в Подільському районі.

Внаслідок цього сталося займання близько десятка автомобілів, що були припарковані поруч.

Наразі пожежу ліквідували спецслужби.

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Неподалік зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку.