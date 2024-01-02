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У Подільському районі під час атаки згоріло близько десятка автомобілів — відео наслідків

2 січня 2024 13:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Подільському районі під час атаки згоріло близько десятка автомобілів — відео наслідків
Наслідки ракетної атаки по Києву. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росія атакувала Київ ракетами різного типу вранці 2 січня. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у низці столичних районів, зокрема й у Подільському.

Кадри з місця події показала кореспондентка Новини.LIVE.

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Так, на кадрах видно, що через ворожу ракетну атаку уламки влучили в об'єкт інфраструктури та газову трубу в Подільському районі.

Внаслідок цього сталося займання близько десятка автомобілів, що були припарковані поруч. 

Наразі пожежу ліквідували спецслужби.

Нагадаємо, що вранці 2 січня у Києві лунали потужні вибухи. У небі над містом працювали Сили ППО.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

У Соломʼянському районі Києва внаслідок російської ракетної атаки вже відомо про 33 постраждалих, одна жінка загинула. Неподалік зруйнованого будинку облаштовано тимчасовий пункт обігріву, там люди отримують необхідну допомогу.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Кореспондент Новини.LIVE побував на місці події та розповів все, що відомо про ракетну атаку. 

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