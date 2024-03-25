Ракетна атака по Києву — у КМВА розповіли про ситуацію на даний момент
Через російську атаку на Київ у понеділок, 25 березня, уламки збитих ракет впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілів відомо про 10 постраждалих.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Наслідки російської атаки на Київ
У Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів. За словами мера Віталія Кличка, відомо про 10 постраждалих.
У Солом'янському районі ворожий обстріл пошкодив два приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків у лісосмузі. Інформація про постраждалих не надходила.
У Дарницькому районі уламки збитих ракет впали на територію приватної забудови. Внаслідок атаки пошкоджені вікна приватного будинку, також загорілося нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.
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