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Ракетна атака по Києву — у КМВА розповіли про ситуацію на даний момент

25 березня 2024 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ракетна атака по Києву — у КМВА розповіли про ситуацію на даний момент
Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через російську атаку на Київ у понеділок, 25 березня, уламки збитих ракет впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілів відомо про 10 постраждалих. 

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

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У Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів. За словами мера Віталія Кличка, відомо про 10 постраждалих. 

У Солом'янському районі ворожий обстріл пошкодив два приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих. 

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків у лісосмузі. Інформація про постраждалих не надходила. 

У Дарницькому районі уламки збитих ракет впали на територію приватної забудови. Внаслідок атаки пошкоджені вікна приватного будинку, також загорілося нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Обстріл Києва 25 березня
Інформація про наслідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

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війна
обстріли
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ракета
війна в Україні

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