Ракетна атака по Києву — у КМВА розповіли про ситуацію на даний момент

Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Через російську атаку на Київ у понеділок, 25 березня, уламки збитих ракет впали у чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілів відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Наслідки російської атаки на Київ

У Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів. За словами мера Віталія Кличка, відомо про 10 постраждалих.

У Солом'янському районі ворожий обстріл пошкодив два приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків у лісосмузі. Інформація про постраждалих не надходила.

У Дарницькому районі уламки збитих ракет впали на територію приватної забудови. Внаслідок атаки пошкоджені вікна приватного будинку, також загорілося нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Інформація про наслідки. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.