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Ракетная атака по Киеву — в КГВА рассказали о ситуации на данный момент

25 марта 2024 15:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракетная атака по Киеву — в КГВА рассказали о ситуации на данный момент
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за российской атаки на Киев в понедельник, 25 марта, обломки сбитых ракет упали в четырех районах столицы. В результате обстрелов известно о 10 пострадавших.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Последствия российской атаки на Киев

В Печерском районе столицы в результате падения обломков ракет повреждено многоэтажное нежилое здание. В настоящее время продолжаются спасательные работы и разбор завалов. По словам мэра Виталия Кличко, известно о 10 пострадавших.

В Соломенском районе вражеский обстрел повредил два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков в лесополосе. Информация о пострадавших не поступала.

В Дарницком районе обломки сбитых ракет упали на территорию частной застройки. В результате атаки повреждены окна частного дома, также загорелось нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала.

Обстрел Киева 25 марта
Информация о последствиях. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

Киев
война
обстрелы
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ракета
война в Украине

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