Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Утренняя ракетная атака на столицу — в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших arrow

Утренняя ракетная атака на столицу — в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших

25 марта 2024 14:28
обновлено: 14:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Утренняя ракетная атака на столицу — в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших
Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 25 марта, совершили атаку Киева баллистическими ракетами. Число пострадавших снова возросло — известно о девяти раненых.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Читайте также:

Ракетная атака на Киев 25 марта

"Количество пострадавших в Печерском районе столицы возросло до девяти человек, двое из них госпитализированы", — говорится в сообщении.

ГСЧС ликвидируют последствия 25 марта
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС
ГСЧС ликвидируют последствия 25 марта
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС

В настоящее время продолжаются аварийно-розыскные работы.

ГСЧС увеличилось количество раненых в Киеве
Скриншот поста ГСЧС

По словам спикера ГСЧС Павла Петрова, в результате падения обломков было полностью уничтожено здание спортивного зала.

На месте привлечены все соответствующие службы — Нацполиция, КАРС, Красный Крест и медики.

Напомним, россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве перекрыли улицу Бойчука и изменили маршруты некоторых троллейбусов.

Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Киев
ГСЧС
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ