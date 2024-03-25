Утренняя ракетная атака на столицу — в ГСЧС заявили об увеличении количества пострадавших
Российские войска в понедельник, 25 марта, совершили атаку Киева баллистическими ракетами. Число пострадавших снова возросло — известно о девяти раненых.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Ракетная атака на Киев 25 марта
"Количество пострадавших в Печерском районе столицы возросло до девяти человек, двое из них госпитализированы", — говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются аварийно-розыскные работы.
По словам спикера ГСЧС Павла Петрова, в результате падения обломков было полностью уничтожено здание спортивного зала.
На месте привлечены все соответствующие службы — Нацполиция, КАРС, Красный Крест и медики.
Напомним, россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.
Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве перекрыли улицу Бойчука и изменили маршруты некоторых троллейбусов.
Во время ракетной атаки на столицу была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.
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