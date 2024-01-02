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Утренний обстрел Киева — обломки сбитых ракет упали возле посольства США

2 января 2024 14:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Утренний обстрел Киева — обломки сбитых ракет упали возле посольства США
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате российской атаки Киева сегодня утром, обломки сбитых вражеских ракет упали неподалеку от посольства США. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом рассказал и.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации Александр Поповцев в эфире телемарафона.

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Обломки ракет возле посольства США

"Имеем один эпицентр — в районе метро Дорогожичи — улицы Телиги. Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, выбиты стекла около 10 домов. Также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США", — говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал, в городе только были перебои в водоснабжении, теплоснабжении и с электроэнергией, но предоставление этих услуг полностью восстановлено.

Ракетная атака на Киев 2 января

Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, член Европейского парламента Ги Вергофстадт отреагировал на утренний ракетный удар России по Украине. По его словам, Европейскому Союзу следует усилить военную помощь Киеву, чтобы защищаться от атак РФ.

Добавим, Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

Также Нацполиция показала первые минуты после удара по дому в Киеве.

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