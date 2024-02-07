Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Киеву arrow

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Киеву

7 февраля 2024 21:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Киеву
Вид из поврежденного дома. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спасатели главного управления ГСЧС Украины в Киеве завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по городу. Операция завершилась в 20:10.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС сегодня, 7 февраля.

Читайте также:

В ГСЧС завершили аварийные работы по ликвидации обстрела

Работники ГСЧС на месте "прилета". Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве
Спасатель передает киевлянину спасенного из дома кота. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Как утверждают спасатели, в попавшей под ракетный удар многоэтажке Голосеевского района погибли четыре человека. Эвакуировать из дома удалось 40 человек и еще 28 спасти из-под завалов.

Работники ГСЧС оказывают психологическую помощь. Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве
Спасенный из дома кот. Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"Пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям. Пожар ликвидирован. Аварийно-спасательные работы завершены в 20:10", — резюмируют спасатели.

Ракетный удар по Киеву — последние новости

Напомним, сегодня в Киеве раздались взрывы, а в области и в столице работали средства ПВО. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе города, из-за чего часть домов осталась без света.

Ракетная атака на Украину - сколько регионов попали под удар РФ
Последствия удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

Впоследствии также стало известно, что количество жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам, что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.

Киев
пожар
ГСЧС
взрыв
Украина
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

Актуальное по теме