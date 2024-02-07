Спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Киеву

Вид из поврежденного дома. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Спасатели главного управления ГСЧС Украины в Киеве завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по городу. Операция завершилась в 20:10.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС сегодня, 7 февраля.

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Работники ГСЧС на месте "прилета". Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве

Спасатель передает киевлянину спасенного из дома кота. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Как утверждают спасатели, в попавшей под ракетный удар многоэтажке Голосеевского района погибли четыре человека. Эвакуировать из дома удалось 40 человек и еще 28 спасти из-под завалов.

Работники ГСЧС оказывают психологическую помощь. Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве

Спасенный из дома кот. Источник: ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"Пострадали 39 человек. Психологическая помощь оказана 85 людям. Пожар ликвидирован. Аварийно-спасательные работы завершены в 20:10", — резюмируют спасатели.

Ракетный удар по Киеву — последние новости

Напомним, сегодня в Киеве раздались взрывы, а в области и в столице работали средства ПВО. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Днепровском районе города, из-за чего часть домов осталась без света.

Последствия удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

Впоследствии также стало известно, что количество жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам, что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.