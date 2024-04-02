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Сколько воздушных целей РФ выпустила по Киеву с начала года

2 апреля 2024 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько воздушных целей РФ выпустила по Киеву с начала года
Последствия обстрелов Киева 25 марта. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты с начала 2024 года выпустили по Киеву 180 воздушных целей. Среди них ракеты разного типа и "шахеды", но благодаря Воздушным силам большая часть вражеских снарядов не достигла своих целей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА) в понедельник, 1 апреля.

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Согласно данным КМВА, с 1 января 2024 года по 1 апреля 2024 года россияне выпустили на столицу 180 воздушных целей. Среди них:

  • пять единиц 3М22 "Циркон";
  • 11 единиц Х-47М2 "Кинжал";
  • шесть единиц Искандер-М;
  • три единицы Х-69;
  • одну единицу "Калибр";
  • 113 единиц Х-101;
  • 48 ударных БпЛА типа "Shahed".

Глава КМВА Сергей Попко поблагодарил военных ПВО за успешную работу и призвал международных партнеров предоставить больше средств противовоздушной обороны для Украины, чтобы защищать свои города.

"Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, которые закрывают небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Всегда буду обращаться к нашим международным партнерам — нам нужно оружие! Нам нужны средства ПВО. Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами", — подчеркнул он.

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Скриншот сообщения КМВА

Ракетный удар по Киеву 25 марта — что известно

Напомним, 25 марта оккупационная армия РФ запустила по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе. Однако в результате падения обломков уничтоженных целей в Печерском районе полностью уничтожен спортивный зал.

На российский террор отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился видеозаписью, на которой дети ищут укрытия от взрывов в столице, и призвал международное сообщество предоставить Украине средства ПВО.

Работники ГСЧС в течение дня проводили аварийно-спасательные работы в Печерском районе Киева, и заявили, что в результате попадания ракеты пострадали десять человек, двое были госпитализированы.

Киев
обстрелы
ракеты
дроны
война в Украине

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