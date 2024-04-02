Скільки повітряних цілей РФ випустила по Києву з початку року

Наслідки обстрілу Києва 25 березня. Фото: ДСНС

Російські окупанти з початку 2024 року випустили по Києву 180 повітряних цілей. Серед них ракети різного типу та "шахеди", але завдяки Повітряним силам більша частина ворожих снарядів не досягла своїх цілей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) у понеділок, 1 квітня.

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Згідно з даними КМВА, з 1 січня 2024 року до 1 квітня 2024 року росіяни випустили на столицю 180 повітряних цілей. Серед них:

п'ять одиниць 3М22 "Циркон";

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";

шість одиниць Іскандер-М;

три одиниці Х-69;

одну одиницю "Калібр";

113 одиниць Х-101;

48 ударних БпЛА типу "Shahed".

Глава КМВА Сергій Попко подякував військовим ППО за успішну роботу та закликав міжнародних партнерів надати більше засобів протиповітряної оборони для України, аби захищати свої міста.

"Шана та вдячність нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби усі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей! Завжди буду звертатися до наших міжнародних партнерів — нам потрібна зброя! Нам потрібні засоби ППО. Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами", — наголосив він.

Скриншот допису КМВА

Ракетний удар по Києву 25 березня — що відомо

Нагадаємо, 25 березня окупаційна армія РФ запустила по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві. Однак внаслідок падіння уламків знищених цілей в Печерському районі повністю знищено спортивну залу.

На російський терор відреагував президент України Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився відеозаписом, на якому діти шукають укриття від вибухів у столиці, і закликав міжнародну спільноту надати Україні засоби ППО.

Працівники ДСНС упродовж дня проводили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі Києва, та заявили, що внаслідок влучання ракети постраждало десять осіб, двох було ушпиталено.