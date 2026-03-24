Теракт в Буче: подозреваемого оставили под стражей до 21 мая
Дата публикации 24 марта 2026 16:20
Подозреваемому в совершении теракта в Буче избрали меру пресечения - содержание под стражей до 21 мая без права внесения залога
"Суспільне" также сообщает, что на суде подозреваемый Богдан Тимченко заявлял, что куратор преступления шантажировал его и угрожал жизни его матери, которая сейчас в зоне боевых действий.
Напомним, вчера в Буче произошел теракт в результате которого пострадали двое правоохранителей. По данным правоохранителей, Тимченко получал инструкции от неизвестного, с которым познакомился в компьютерной игре. За каждое "задание" ему обещали 25 тысяч гривен.
