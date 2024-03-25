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В ГСЧС рассказали, есть ли люди под завалами в Киеве

25 марта 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГСЧС рассказали, есть ли люди под завалами в Киеве
Спасатели возле здания в Киеве, которое разрушили оккупанты 25 марта. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в понедельник, 25 марта, атаковали Киев. В Печерском районе в результате падения обломков ракет повреждено многоэтажное нежилое здание. К счастью, под завалами людей не было.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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В ГСЧС подчеркнули, что под завалами людей нет.

"Информация о возможном пребывании под завалами одного человека не подтвердилась", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Что известно об обстреле

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

Киев
война
украинцы
ГСЧС
обстрелы
оккупанты
спасатели

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