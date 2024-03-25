В Киеве снова выросло количество пострадавших из-за российских обстрелов
В Киеве снова выросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в понедельник, 25 марта. По состоянию на данный момент известно о 10 раненых.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Число жертв в результате вражеского обстрела Киева
По словам Кличко, все 10 пострадавших - в Печерском районе. Двое из них госпитализировали, остальные — медики оказали помощь на месте.
"В настоящее время в больнице остается одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку, уже выписали", — сказал Кличко.
Что известно об обстреле
Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.
Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.
Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.
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