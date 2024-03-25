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В Киеве снова выросло количество пострадавших из-за российских обстрелов

25 марта 2024 14:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве снова выросло количество пострадавших из-за российских обстрелов
Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве снова выросло количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в понедельник, 25 марта. По состоянию на данный момент известно о 10 раненых.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По словам Кличко, все 10 пострадавших - в Печерском районе. Двое из них госпитализировали, остальные — медики оказали помощь на месте.

"В настоящее время в больнице остается одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку, уже выписали", — сказал Кличко.

Что известно об обстреле

Напомним, 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

Виталий Кличко
Киев
война
украинцы
обстрелы
ракеты
война в Украине

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