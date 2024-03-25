У Києві знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл
У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу у понеділок, 25 березня. Станом на зараз, відомо про 10 поранених.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу Києва
За словами Кличка, усі 10 постраждалих — у Печерському районі. Двоє з них госпіталізували, усім решта — медики надали допомогу на місці.
"Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали", — сказав Кличко.
Що відомо про обстріл
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.
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