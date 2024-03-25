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У Києві знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл

25 березня 2024 14:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл
Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу у понеділок, 25 березня. Станом на зараз, відомо про 10 поранених. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

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За словами Кличка, усі 10 постраждалих — у Печерському районі. Двоє з них госпіталізували, усім решта — медики надали допомогу на місці. 

"Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали", — сказав Кличко. 

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

Віталій Кличко
Київ
війна
українці
обстріли
ракети
війна в Україні

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