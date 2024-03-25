У Києві знову зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу у понеділок, 25 березня. Станом на зараз, відомо про 10 поранених.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За словами Кличка, усі 10 постраждалих — у Печерському районі. Двоє з них госпіталізували, усім решта — медики надали допомогу на місці.

"Наразі в лікарні залишається одна постраждала, другу — 16-річну дівчину, вже виписали", — сказав Кличко.

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.