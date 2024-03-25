В Киеве возросло количество пострадавших из-за утреннего обстрела

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 25 марта, возросло количество пострадавших в результате российского ракетного обстрела. Сейчас известно о семи пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Последствия ракетной атаки по Киеву 25 марта

Так, по обновленной информации, семь человек в Киеве пострадали из-за утренней российской ракетной атаки.

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Как известно, двое из них были госпитализированы, а у еще пяти — острая реакция на стресс.

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

"Данные по поводу погибших не поступали. Информация постоянно обновляется", — добавили в КМВА.

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Последствия обстрелов. Фото: КГВА

Скриншот поста КГВА

Напомним, россияне запустили по Киеву две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Также мы писали, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание, в Соломенском — многоэтажное здание. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве временно сменили маршруты некоторых троллейбусов.

Кроме того, из-за обломков вражеских ракет в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.