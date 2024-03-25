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В КГГА напомнили, как работает метро во время тревоги

25 марта 2024 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГГА напомнили, как работает метро во время тревоги
Киевское метро Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время воздушной тревоги в метро Киева поезда курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до "Театральной". "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Поезда метро курсируют по красной линии от станции "Академгородок" до станции "Театральная". Станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия", — говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

В столице продолжается воздушная тревога. Людей призвали оставаться в укрытиях отбоя.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, воздушную тревогу сегодня вечером объявили в нескольких областях Украины. Существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Также 25 марта в Киеве в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Позже на российский обстрел отреагировал Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также стало известно, что в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал. Киевлянка рассказала, как пережила обстрел.

Киев
метро
КГГА
обстрелы
воздушная тревога
укрытия

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