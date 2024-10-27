Сколько дронов запустила Россия по Киеву ночью 27 октября

Огневая мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 27 октября, совершили очередной обстрел столицы. Всего Силы ПВО сбили около десятка вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 27 октября

В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась почти 3,5 часа. Силы и средства ПВО обнаружили около десяти вражеских беспилотников и уничтожили их в окрестностях города.

В КГВА уточнили, что в результате российской атаки по Киеву никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.

Скриншот поста КГВА

Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. В городе работали Силы ПВО.

Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что произошло попадание БпЛА в жилую многоэтажку.

Спасатели проводили эвакуацию жителей дома в Соломенском районе.

В ходе работ ГСЧС обнаружило тело девочки 2009 года рождения. А в многоэтажке повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, в одном из которых возник пожар.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания вражеского дрона в будинок в Соломенском районе.