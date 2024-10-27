Сколько дронов запустила Россия по Киеву ночью 27 октября

В КГВА назвали количество дронов, которые ночью сбила ПВО в Киеве
Российские захватчики в ночь на воскресенье, 27 октября, совершили очередной обстрел столицы. Всего Силы ПВО сбили около десятка вражеских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев 27 октября
В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась почти 3,5 часа. Силы и средства ПВО обнаружили около десяти вражеских беспилотников и уничтожили их в окрестностях города.
В КГВА уточнили, что в результате российской атаки по Киеву никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
Напомним, за прошедшие сутки россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. В городе работали Силы ПВО.
Впоследствии мэр города Виталий Кличко сообщил, что произошло попадание БпЛА в жилую многоэтажку.
Спасатели проводили эвакуацию жителей дома в Соломенском районе.
В ходе работ ГСЧС обнаружило тело девочки 2009 года рождения. А в многоэтажке повреждены квартиры с 17 по 21 этажа, в одном из которых возник пожар.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте попадания вражеского дрона в будинок в Соломенском районе.
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