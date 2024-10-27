Скільки дронів запустила Росія по Києву вночі 27 жовтня

У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві
Російські загарбники в ніч проти неділі, 27 жовтня, здійснили черговий обстріл столиці. Загалом Сили ППО збили близько десятка ворожих безпілотників.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 27 жовтня
Загалом повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години. Сили та засоби ППО виявили близько десяти ворожих безпілотників та знищили їх на околицях міста.
У КМВА уточнили, що внаслідок російської атаки по Києву ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.
Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. У місті працювали Сили ППО.
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Кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання ворожого дрона в будинок у Солом'янському районі.
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