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У КМВА назвали кількість дронів, які вночі збила ППО у Києві

27 жовтня 2024 07:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки дронів запустила Росія по Києву вночі 27 жовтня
Вогнева мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти неділі, 27 жовтня, здійснили черговий обстріл столиці. Загалом Сили ППО збили близько десятка ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Загалом повітряна тривога в Києві тривала майже 3,5 години. Сили та засоби ППО виявили близько десяти ворожих безпілотників та знищили їх на околицях міста.

У КМВА уточнили, що внаслідок російської атаки по Києву ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано. 

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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, минулої доби росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. У місті працювали Сили ППО.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що сталося влучання БпЛА у житлову багатоповерхівку.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку в Солом'янському районі. 

Під час робіт ДСНС виявило тіло дівчинки 2009 року народження. А у багатоповерхівці пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, в одній з яких виникла пожежа.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці влучання ворожого дрона в будинок у Солом'янському районі.

Київ ППО війна в Україні безпілотники атака

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