В Подольском районе во время атаки сгорело около десятка автомобилей — видео последствий

Последствия ракетной атаки по Киеву Фото: Новини.LIVE

Россия атаковала Киев ракетами разного типа утром 2 января. В результате удара зафиксированы повреждения в ряде столичных районов, в том числе и в Подольском.

Кадры с места происшествия показала корреспондентка Новини.LIVE.

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Так, на кадрах видно, что из-за вражеской ракетной атаки обломки попали в объект инфраструктуры и газовую трубу в Подольском районе.

В результате произошло возгорание около десятка автомобилей, припаркованных рядом.

Пожар ликвидировали спецслужбы.

Напомним, что утром 2 января в Киеве раздавались мощные взрывы. В небе над городом работали Силы ПВО.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

В Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры. Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.