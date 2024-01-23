В Соломенском районе Киева минимум семь пострадавших, — ГСЧС

Последствия ракетного удара по Киеву 23 января. Фото: ГСЧС Украины

В Соломенском районе Киева минимум семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Сейчас специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров.

Читайте также:

Пострадавшие в Соломенском районе Киева

"Пострадавшие были госпитализированы. Сейчас спасатели проводят обследование территории, убирают поврежденные конструкции, которые могут упасть на голову", — говорит он.

Также спикер указал, что полиция оцепила периметр. При этом он уточнил, что в Соломенском районе обошлось без погибших.

"По нашей информации есть погибшая в Святошинском районе. Там, в результате вражеского обстрела было возгорание нескольких квартир. Спасатели уже потушили пожар, но время ликвидации пожара была обнаружена женщина", — говорит спасатель.

Также Павел Петров подтвердил, что сегодня под ударом оказались три гражданских объекта.

"По Киеву с самого утра привлечено очень много спасателей, около 30 единиц техники и около 100 сотрудников ГСЧС", — добавил он.

Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Украину, в частности на Киев, утром 23 января. В результате обстрелов в Дарницком районе обломки вражеской ракеты упали на жилой дом.

Число пострадавших в результате обстрела столицы возросло до десяти человек.

В результате ракетной атаки по Киеву в городе есть значительные разрушения. Горят автомобили, нежилое помещение, на местах работают все экстренные службы.

Кроме того, в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января есть 18 пострадавших, в том числе дети. Одна женщина находится в реанимации, но она жива.

Добавим, что россияне выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.