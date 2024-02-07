В КГВА показали кадры восстановления Киева после российского ракетного обстрела

Спасатели ГСЧС на месте обстрела. Фото: скриншот

Киевская городская военная администрация показала кадры, как жители столицы приходят в себя после сегодняшнего российского ракетного обстрела. К помощи пострадавшим привлекли работников ГСЧС, психологов и развернули гуманитарные палатки волонтеров.

Кадры восстановления столицы показали в пресс-службе учреждения.

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На видео видно, что места выбитых окон временно завешивают полиэтиленом, а в одном из местных учебных заведений развернули штаб с гуманитарной помощью.

Подготовка полиэтилена к занавеске окон. Источник: скриншот

Предоставление гуманитарной помощи в одном из учебных заведений Киева. Источник: скриншот

Ракетный обстрел Киева — последние новости

Напомним, что сегодня в Киеве раздались взрывы, а в области и в столице работали средства ПВО. По словам мэра столицы Виталия Кличк , взрывы прогремели в Днепровском районе города, из-за чего часть домов осталась без света.

Следствия удара по Киеву 7 февраля. Фото: ГСЧС

Позже стало известно, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

Впоследствии также стало известно, что число жертв во время обстрела Киева крылатыми ракетами составило четыре человека убитыми и 40 ранеными. По официальным данным, в небе над столицей было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. Очевидцы рассказали нашим журналистам, что вражеские цели двигали на столицу двумя волнами.