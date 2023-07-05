Взрывы в Шевченковском суде: Нацгвардия начала служебное расследование

Полиция возле Шевченковского суда. Фото: скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поручил Нацгвардии расследовать происшествие в здании Шевченковского суда. Расследование всесторонне должно показать все обстоятельства событий.

Об этом сообщает МВД.

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Расследование происшествия

"По указанию Министра внутренних дел в Национальной гвардии начато служебное расследование по факту событий, случившихся в Шевченковском суде", — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что расследование начато для комплексного и беспристрастного анализа всех произошедших событий, и правильности действий стражи НГУ, ответственного за сопровождение обвиняемого в суд.

Сообщение МВД. Фото: скриншот

Что известно о взрыве в Киеве

В среду, 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

После этого адвокат мужчины, устроившего взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Позже появилась информация о пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что на место происшествия сразу приехали все необходимые службы, оцепившие здание суда. В сети обнародовали фото и видео.

Напомним, что правоохранители пока не знают, как подсудимый Игорь Гуменюк смог пронести в помещение суда взрывчатку. Ответы на этот вопрос должно дать следствие.

Известно, что мужчина, взорвавший в помещении взрывчатку, погиб на месте.